China: Preiskampf auf Automarkt

Beijing. Das Joint Venture von Volkswagen und dem chinesischen Autobauer SAIC will bis Ende April Autokäufe in Höhe von 3,7 Milliarden Yuan (537 Millionen US-Dollar) subventionieren. Wie das Gemeinschaftsunternehmen am Donnerstag abend mitteilte, werden die Barzuschüsse von 15.000 bis 50.000 Yuan pro Wagen die gesamte Produktpalette umfassen. Auf Chinas Automarkt herrscht derzeit ein Preiskampf unter mehr als 40 weiteren Herstellern: Anbieter wie etwa die Guangzhou Automobile Group haben für Mitte bis Ende März Subventionen angeboten. (Reuters/jW)