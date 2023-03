IAEA: 2,5 Tonnen Uran in Libyen verschwunden

Wien. In Libyen sollen 2,5 Tonnen Uran verschwunden sein. Das teilte am Mittwoch abend die Internationale Atomenergie­behörde (IAEA) in Wien mit. Wo genau in Libyen die Überprüfung stattfand, wurde nicht mitgeteilt. Insgesamt würden zehn Behälter mit Yellowcake vermisst, erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi. Yellowcake ist eine Uranverbindung in Form gelborangefarbenen Pulvers und kann für Atomkraftwerke und in höher angereicherter Form auch für Atomwaffen verwendet werden. (AFP/jW)