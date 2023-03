Moskau: Drohnenvorfall wegen US-Spionage

Moskau. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat gegenüber seinem US-Kollegen Lloyd Austin vermehrte Spionagetätigkeit Washingtons als eine Ursache für den Drohnenvorfall über dem Schwarzen Meer genannt. Das erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch abend in einer Stellungnahme nach einem Telefonat der beiden Minister. Die USA hatten Russland am Dienstag vorgeworfen, eine ihrer »Reaper«-Überwachungsdrohnen durch die Kollision mit einem russischen Kampfjet über dem Schwarzen Meer zum Absturz gebracht zu haben. Russland weist eine vorsätzliche Handlung zurück. (AFP/jW)