Protest gegen Auftritt des ukrainischen Botschafters

Frankfurt am Main. Am Donnerstag protestierten »Studis gegen rechte Hetze« und der SDS Frankfurt gegen den Auftritt des ukrainischen Botschafters Olexij Makejew an der Goethe-Universität. Dabei wurde die kleine Gruppe von Aktivisten, die »Kriegspropaganda raus aus der Uni!« forderten, mehrmals tätlich von »Antideutschen« der »Linken Liste« angegriffen und bedroht. Ein Unbekannter attackierte eine Frau, entriss ihr ein Plakat mit der Aufschrift »Bandera war ein Faschist« und zerstörte es. Die anwesenden Ordner der Universität griffen nicht ein. Der ukrainische Botschafter hatte bereits am Mittwoch in einer Rede an der Uni Mainz aggressive Stimmung gegen die russische Bevölkerung verbreitet, mit der Begründung: »Ich habe noch keinen guten Russen getroffen.« (sws)