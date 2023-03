Iran setzt diplomatische Initiative fort

Teheran/Abu Dhabi. Nach der Annäherung an Saudi-Arabien setzt der Iran seine diplomatische Initiative am Golf fort. Irans Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Schamchani, der auch die Vereinbarung mit Riad in China unterzeichnete, traf am Donnerstag mit einer Regierungsdelegation in Abu Dhabi ein, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Schamchani sprach vom Willen der Islamischen Republik, Konflikte in der Region zu entschärfen. »Es gibt viele wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern, die durch kontinuierliche Konsultationen gestärkt werden müssen«, zitierte das mit dem Sicherheitsrat verbundene Nachrichtenportal Nournews den General. In den vergangenen Jahren waren die Beziehungen beider Länder angespannt gewesen, insbesondere wegen der Annäherung der VAE an Israel. (dpa/jW)