Argentinien: Inflation übersteigt 100 Prozent

Buenos Aires. Die Inflation in Argentinien hat die Marke von 100 Prozent überschritten und ist damit auf den höchsten Stand seit 32 Jahren gestiegen. Die jährliche Teuerung betrug im Februar 102,5 Prozent – ­allein in diesem Monat stieg sie im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Prozent, wie das nationale Statistikamt Indec am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. 2022 betrug die Inflation demnach 94,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für dieses Jahr hat sich die Regierung das Ziel von 60 Prozent gesetzt. (AFP/jW)