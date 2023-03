Welle von Gewalt in Brasilien

Natal. Angesichts einer Welle bewaffneter Angriffe hat die Regierung Brasiliens die Nationalgarde in den Nordosten des südamerikanischen Landes beordert. »Ein erster Teil ist bereits in Natal. Ein weiterer Teil wird heute morgen eintreffen«, schrieb Justizminister Flávio Dino auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in der Nacht auf zum Mittwoch (Ortszeit). 220 Mitglieder der Nationalgarde sollen demnach die Sicherheitskräfte des Bundesstaates Rio Grande do Norte unterstützen. Ziel der bewaffneten Angriffe waren laut dem Nachrichtenportal G 1 öffentliche Gebäude und Geschäfte. (dpa/jW)