Proteste in Frankreich gegen »Rentenreform«

Paris. In Frankreich haben kurz vor der Entscheidung über die »Reform« des Rentensystems erneut in vielen Städten Tausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Außerdem kam es am Mittwoch zu weiteren Streiks, unter anderem bei Verkehrsbetrieben, wobei die Behinderungen geringer als an vorangegangenen Protesttagen ausfielen. Vertreter beider Parlamentskammern kamen am Mittwoch zu Beratungen über einen Kompromissvorschlag zusammen. Darüber sollen am Donnerstag dann zunächst der Senat und dann die Nationalversammlung abstimmen. Bei einer Zustimmung wäre die »Reform« beschlossen. (dpa/jW)