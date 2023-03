Honduras will Beziehungen zu China

Tegucigalpa. Honduras sucht als weiteres mittelamerikanisches Land die Nähe zu China. Der Außenminister des Landes sei angewiesen, die Aufnahme offizieller Beziehungen zu China in die Wege zu leiten, erklärte die linke Präsidentin Xiomara Castro am Dienstag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter. Die Regierungschefin des mittelamerikanischen Landes hatte während ihres Wahlkampfes angekündigt, die Beziehungen zu Taiwan (»Republik China«) abzubrechen und Beziehungen zur Volksrepublik China aufzunehmen. (Reuters/jW)