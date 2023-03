Russland will Wrack von US-Drohne bergen

Moskau. Nach dem Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer will Russland das Wrack bergen. »Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden oder nicht, aber wir müssen es versuchen«, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, am Mittwoch im russischen Fernsehen. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, sagte, Russland habe die »technischen« Möglichkeiten, um die Drohne zu bergen. Die unbemannte Drohne vom Typ MQ 9 »Reaper« war laut dem russischen Verteidigungsministerium wegen eines scharfen Manövers außer Kontrolle geraten, verlor an Höhe und schlug dann auf der Wasseroberfläche auf. Washington hingegen gab an, zwei russischen Kampfflugzeuge hätten die Drohne abgefangen und den Absturz verursacht. (AFP/jW)