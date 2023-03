Konzern Meta vor nächstem Kahlschlag

New York. Beim Facebook-Konzern Meta steht nach Medienberichten der nächste große Jobabbau bevor. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate sollen Tausende Stellen ab Mittwoch gestrichen werden, schrieb die Zeitung Financial Times am Dienstag unter Berufung auf »informierte Personen«. Das Wall Street Journal berichtete zuletzt, die Kürzungen dürften sich in mehreren Runden über die kommenden Monate hinziehen. Sie könnten letztlich das Ausmaß des Stellenabbaus vom vergangenen November erreichen, als mit rund 11.000 Beschäftigten etwa 13 Prozent der Belegschaft gehen mussten. (dpa/jW)