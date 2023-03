Armenien warnt vor Eskalation

Jerewan. Unmittelbar vor einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew hat Armenien vor einem erneuten Aufflammen des Konfliktes um Berg-Karabach gewarnt. »Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Eskalation« entlang der armenischen Grenze zu Aserbaidschan »und in Berg-Karabach«, sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Dienstag in Jerewan. Paschinjan warf der Regierung in Baku eine täglich »aggressiver« werdende Rhetorik vor; durch Aserbaidschans Blockade des Gebiets werde eine »humanitäre Katastrophe« herbeigeführt. (AFP/jW)