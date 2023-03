Türkisches Gericht spricht Demirci frei

Istanbul. Der Kölner Journalist Adil Demirci ist nach einem fünfjährigen Prozess in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Das entschied das Gericht für schwere Straftaten in Istanbul am Dienstag, wie Demircis Anwalt, Keles Öztürk, der Deutschen Presseagentur bestätigte. Der Kölner, der monatelang in der Türkei in Untersuchungshaft saß und 2019 ausreisen konnte, war für die Verhandlung nicht aus Deutschland angereist. Die Staatsanwaltschaft selbst habe die Anschuldigungen gegen ihn als unzureichend bewertet und den Freispruch gefordert, so Demirci gegenüber dpa. (dpa/jW)