Überlastete Postboten entsorgen Briefe

Kempten. Zwei überlastete Briefträger haben im Allgäu Hunderte Briefe entsorgt, statt sie den Empfängern zuzustellen. Die beiden Fälle sind unabhängig voneinander. So fand in Bad Wörishofen eine Frau 293 Briefsendungen in ihrer Altpapiertonne, wie die Polizei in Kempten am Freitag mitteilte. Ein 34 Jahre alter Briefträger sei als Verantwortlicher ermittelt worden, der Mann habe Überlastung als Motiv angegeben. Im zweiten Fall entdeckte ein Anwohner auf einer Wiese zwischen den Gemeinden Schnerzhofen und Anhofen 184 Briefe. Hier hatte die Polizei einen 22jährigen Briefträger als Verantwortlichen ermitteln. Beide Briefträger bekamen Strafanzeigen. (AFP/jW)