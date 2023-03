Pfizer übernimmt Krebsspezialist Seagen

New York. Der US-Pharmakonzern Pfizer will das Biotechunternehmen Seagen (ehem. Seattle Genetics) übernehmen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, plant Pfizer den Kauf des auf Krebstherapien spezialisierten Unternehmens für rund 43 Milliarden US-Dollar (rund 40,4 Milliarden Euro). Demnach hätten die Verwaltungsräte beider Unternehmen dem Kauf bereits zugestimmt. Dieser soll bis 2024 abgeschlossen sein. Der US-Pharmakonzern könnte damit sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. (Reuters/jW)