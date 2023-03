London will mehr für Militär ausgeben

London. Großbritannien will seine Rüstungsausgaben weiter erhöhen. Wie die rechte Regierung am Montag bekanntgab, sollen in den kommenden beiden Jahren knapp fünf Milliarden Pfund (5,65 Milliarden Euro) zusätzlich in die Streitkräfte gesteckt werden. Davon sollen rund drei Milliarden Pfund in »nukleare Verteidigungsvorhaben« wie das Militärbündnis AUKUS mit den USA und Australien fließen. Etwa 1,9 Milliarden Pfund sind für Munitionsvorräte vorgesehen. Der Bestand war wegen der Unterstützung der Ukraine zuletzt stark gesunken. (dpa/jW)