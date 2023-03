Grüne: Mehr Tempo bei Waffenlieferungen

Berlin. Die Grünen wollen das Tempo der Lieferung von Kriegsgerät an die Ukraine erhöhen. »Damit sich die Ukraine weiterhin verteidigen kann, müssen wir die militärische Unterstützung fortbestehen lassen«, sagte Parteichefin Ricarda Lang am Montag in Berlin. »Wir müssen aber vor allem auch schneller werden«, so Lang weiter. Forderungen des ukrainischen Außenministers Dmitro Kuleba an Deutschland nach der Lieferung von mehr Munition nannte Lang »mehr als verständlich«. (dpa/jW)