USA: Zahl der Erstanträge auf Stütze steigt

Washington. Die Zahl der Erstanträge auf Erwerbslosenhilfe in den USA hat sich überraschend deutlich erhöht. Insgesamt stellten vergangene Woche 211.000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze und damit 21.000 mehr als in den sieben Tagen zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. (Reuters/jW)