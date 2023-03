Ermittlungen gegen rechte Nachwuchspolizisten

Chemnitz. Die Kriminalpolizei Chemnitz ermittelt gegen drei mutmaßlich extrem rechte Auszubildende bei der Polizei Sachsen. Sie sollen dienstlich und privat »mit verschiedenen Äußerungen und Handlungen mit Bezug zum Nationalsozialismus« aufgefallen sein, teilten die Beamten in Chemnitz am Freitag mit. Grundlage für den Verdacht sei ein interner Hinweis von Zeugen gewesen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren begannen ihre zweieinhalbjährige Ausbildung im September 2021 an der Polizeifachschule Schneeberg. Ihnen sei mit sofortiger Wirkung die Ausübung ihrer Dienstgeschäfte verboten worden. (AFP/jW)