Teheran und Riad: Wieder diplomatische Beziehungen

Beijing. Nach jahrelanger Eiszeit haben die rivalisierenden Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vereinbart. Bei Gesprächen in China sei beschlossen worden, die Botschaften und Vertretungen »binnen zwei Monaten wiederzueröffnen«, berichteten die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna und die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA am Freitag unter Berufung auf eine gemeinsame Erklärung. In ihrer Erklärung dankten beide Länder dem Irak und dem Golfstaat Oman für die Vermittlung der Gespräche und Gastgeber China für die Unterstützung vor Ort. Die drei Länder hätten ihren Willen bekundet, »alle Anstrengungen zu unternehmen, um den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit zu stärken«, hieß es in der Erklärung. (AFP/jW)