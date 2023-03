»Oben ohne« in Berliner Bädern erlaubt

Berlin. In Berliner Schwimmbädern sollen künftig alle ohne Oberteil baden dürfen. Das Schwimmen mit freiem Oberkörper solle auch für Frauen und Menschen »mit weiblich gelesener Brust« möglich sein, teilte die Justizverwaltung der Hauptstadt am Donnerstag mit. Sie reagierte damit auf eine Diskriminierungsbeschwerde. Diese sei erfolgreich gewesen, die Bäderbetriebe würden ihre Haus- und Badeordnung in Zukunft geschlechtergerecht anwenden, hieß es. (AFP/jW)