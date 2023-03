Beijing kritisiert Chipexportbeschränkungen

Beijing. China hat die niederländischen Pläne kritisiert, den Export von Halbleitertechnologie in die Volksrepublik zu beschränken. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte am Donnerstag, China habe in Den Haag Beschwerde eingelegt. Die niederländische Regierung hatte am Mittwoch erklärt, sie plane neue Beschränkungen für den Export von Halbleitertechnologie, um die »nationale Sicherheit« zu schützen. Das EU-Land schließt sich damit einer Initiative der USA an, Exporte von Chips und Halbleitern in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einzuschränken. (Reuters/jW)