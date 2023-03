Ingenieur nach 21 Jahren Guantanamo-Haft frei

Washington. Ein Ingenieur aus Saudi-Arabien ist nach 21 Jahren aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba entlassen worden. Der 48jährige sei in sein Heimatland gebracht worden, teilten die US-Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Mann war im März 2002 in Pakistan festgenommen und dann nach Guantanamo gebracht worden. Er wurde nie verurteilt. (AFP/jW)