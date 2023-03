Transnistrien spricht von vereiteltem Angriff

Tiraspol. Die Behörden von Transnistrien haben nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf mehrere hochrangige Beamte vereitelt. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit in dem international nicht als souverän anerkannten Gebiet in Moldau erklärte am Donnerstag, es habe »einen Terroranschlag vereitelt«, den »ukrainische Sicherheitsdienste gegen mehrere Amtsträger« in der Region vorbereitet hätten. Die Verdächtigen seien festgenommen worden und hätten bereits Geständnisse abgelegt. Transnistriens Staatsanwalt Anatoli Guretski sagte, dass die Täter vermutlich auch »hohe Staatsbeamte ausschalten« wollten. Der Anschlag sollte nach seinen Angaben im Zentrum der Hauptstadt Tiraspol stattfinden; zahlreiche Opfer seien das Ziel gewesen. (AFP/jW)