Rekord bei Schweizer Kriegsmaterialexporten

Bern. Schweizer Rüstungsunternehmen haben noch nie Kriegsmaterial für so viel Geld exportiert wie im vergangenen Jahr. Die Ware ging für 955 Millionen Franken (rund 960 Millionen Euro) in 60 Länder, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag abend berichtete. Das war ein Anstieg um 29 Prozent. Die größten Abnehmer waren Katar, Dänemark, Deutschland, Saudi-Arabien und die USA. Nach Deutschland ging Kriegsmaterial für 131,7 Millionen Franken. Nach Katar seien hauptsächlich »Fliegerabwehrsysteme« zum Schutz des Luftraums über den Fußballstadien während der Weltmeisterschaft geliefert worden. (dpa/jW)