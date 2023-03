Tik Tok richtet mehr Rechenzentren in EU ein

Brüssel. Der Kurzvideodienst Tik Tok wird Daten europäischer Nutzer hauptsächlich in Europa speichern. Dafür sollen zwei weitere Rechenzentren in der Region eingerichtet werden. Auch werde ein »unabhängiger Partner« den Datenfluss und den Zugang zu Informationen überwachen, teilte Tik Tok am Mittwoch mit. Damit reagiert der chinesische Konzern auf im Westen geäußerte »Sicherheitsbedenken« bezüglich des Datenschutzes. (dpa/jW)