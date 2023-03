Inflation wird für Preiserhöhung genutzt

Berlin. Unternehmen haben in der BRD laut Ifo-Institut ihre Preise zum Jahresende 2022 stärker erhöht als durch die Entwicklung der Inflation und ihrer Kosten nötig gewesen wäre. Der stellvertretende Leiter der Institutsniederlassung in Dresden, Joachim Ragnitz, sagte am Dienstag, die Firmen hätten die Lage genutzt, um ihre Gewinne kräftig zu steigern. Das gelte vor allem für Unternehmen im Handel, Gastgewerbe, Verkehr und im Baugewerbe. In der Land- und Forstwirtschaft hätten zuletzt steigenden Kosten durchgeschlagen. Die Entwicklung habe sich im vierten Quartal verlangsamt. (Reuters/jW)