Mexiko: Lkw mit 343 Migranten entdeckt

Acayucan. Im Südosten Mexikos sind 343 Migranten in einem an der Landstraße abgestellten Lastwagen entdeckt worden. Unter ihnen befanden sich mehr als 100 Kinder und Jugendliche ohne erwachsene Begleitung, wie die Migrationsbehörde INM am Montag (Ortszeit) mitteilte. Der Lkw sei am Vorabend nahe der Gemeinde Acayucan im Bundesstaat Veracruz gefunden worden. Die Migranten stammten den Angaben zufolge aus den Ländern Guatemala, El Salvador und Honduras sowie aus Ecuador. (dpa/jW)