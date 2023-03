UNO: Südsudan muss Frieden schaffen

New York. Der UN-Gesandte für den Südsudan hat den ostafrikanischen Staat aufgefordert, das 2018 geschlossene Friedensabkommen umzusetzen und 2024 »glaubwürdige« Wahlen abzuhalten. »Wir sehen das Jahr 2023 als ein Jahr, in dem es darauf ankommt, ob das Friedensabkommen umgesetzt wird oder nicht«, sagte Nicholas Haysom, der UN-Gesandte für den Südsudan, am Montag (Ortszeit) vor dem UN-Sicherheitsrat. Im Südsudan leben 2,2 Millionen Binnenvertriebene, oft in überbelegten und unterfinanzierten Flüchtlingslagern, die von den Vereinten Nationen gestellt werden. Zwei weitere Millionen leben außerhalb des Landes. (AFP/jW)