Belarus: Sabotage an russischem Flugzeug

Minsk. Nach der Beschädigung eines russischen Militärflugzeugs auf einem Flugplatz in Belarus haben die Behörden des Landes mehr als 20 Menschen festgenommen. Der Hauptverdächtige arbeite für den ukrainischen Geheimdienst, zitierte die Nachrichtenagentur Belta am Dienstag den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Die belarussische Exilopposition hatte Ende Februar gemeldet, dass auf dem Flugplatz in Matschulischtschi nahe der Hauptstadt Minsk ein russisches Militärflugzeug zerstört worden sei. Laut Medienberichten soll es sich um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ »A-50« gehandelt haben. (AFP/jW)