Polen wird »Leopard« an Kiew liefern

Warschau. Polen wird nach Regierungsangaben noch in dieser Woche zehn »Leopard«-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Sie sollten bis Ende der Woche in die Ukraine geschickt werden, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag in Warschau. Ende Februar hatte die polnische Regierung bekanntgegeben, dass sie bereits vier »Leopard 2«-Panzer in die Ukraine geliefert habe. Berlin hat die Lieferung von 18 Panzern angekündigt. Damit wird Deutschland zusammen mit Portugal und Schweden wie geplant insgesamt ein Panzerbataillon an die Ukraine liefern. (AFP/jW)