Baerbock beginnt Besuch in Irak

Bagdad. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) ist zu einem viertägigen Besuch im Irak eingetroffen. In der Hauptstadt Bagdad wollte sie am Dienstag zunächst ihren Amtskollegen Fuad Hussein zu einem Gespräch treffen. Anschließend war eine Unterredung mit Ministerpräsident Mohammed Schia Al-Sudani geplant. Der Irak bleibe »Schlüsselfaktor für die Stabilität der Region«, sagte Baerbock bei ihrem Eintreffen in Bagdad. Man werde weiterhin in der Region aktiv bleiben, umschrieb die Ministerin ihre Politik. Das irakische Außenministerium gab an, dass Gespräche über die »Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen« geplant seien. (dpa/jW)