Pistorius bekräftigt Unterstützung Litauens

Vilnius. Am zweiten Tag seines Besuchs in Litauen hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag eine Übung deutscher und litauischer Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Pabrade verfolgt. An der Übung »Griffin Lightning« im Rahmen der Enforced Vigilance Activity (EVA) der NATO, nahmen etwa 600 Bundeswehr-Soldaten teil. Mit Blick auf die militärischen Verbindungen der Bundesrepublik mit dem Baltenstaat sagte der Verteidigungsminister, es gebe »überhaupt keinen Zweifel daran, wie sehr Deutschland hier an der Seite Litauens steht« (sic!). (AFP/jW)