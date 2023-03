Aktionstag für Industriestrompreis

Berlin. Die Industriegewerkschaften im DGB sehen in der BRD wegen hoher Strompreise Hunderttausende Jobs in Gefahr. Wie IG Metall, IG BCE und IG BAU am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, drohten in den energieintensiven Branchen wie der Stahl-, Chemie- oder Baustoffindustrie Arbeitsplatzverluste und Standortschließungen. Demnach wollen die Gewerkschaften der Forderung an die Bundesregierung nach einem »speziellen Industriestrompreis«, der »international wettbewerbsfähig ist und langfristige Planbarkeit gewährleistet« mit einem Aktionstag am Donnerstag Nachdruck verleihen. (jW)