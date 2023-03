Kapitalverbände wollen ans Streikrecht

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) will ähnlich der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände offenbar eine Diskussion um das Streikrecht in der Bundesregierung entfachen. BDL-Präsident Jost Lammers sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag, der BDL unterstütze die BDA-Vorschläge »für neue gesetzliche Verfahrensregeln bei Tarifkonflikten in der kritischen Verkehrsinfrastruktur« wie ein jedem Arbeitskampf »vorgeschaltetes« Schlichtungsverfahren. Das Streikrecht müsse »die friedensstiftende Kraft der Tarifverträge« stärken, so Lammers. (AFP/jW)