Regierung prüft Huawei und ZTE-Teile

Berlin. Die Bundesregierung will alle im Handy- und Telekommunikationsnetz verbauten Teile der chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE einer Prüfung unterziehen. Das Innenministerium hält eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit in der Bundesrepublik durch Komponenten der Hersteller für möglich, wie aus einem Schreiben des Ministeriums an die Netzbetreiber hervorgeht, über das dpa am Dienstag berichtete. Darin bittet das Ministerium bis Anfang April um eine Liste besagter Bauteile, die von den drei deutschen Handynetzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und O2 verbaut worden sind. (dpa/jW)