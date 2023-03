Lohnlücke: DGB-Chefin sieht Regierung gefordert

Berlin. Bei einer DGB-Aktion zum »Equal Pay Day« am Dienstag in Berlin hat die Vorsitzende Yasmin Fahimi »Entscheidungen der Politik« zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gefordert. So müsse etwa das Entgelttransparenzgesetz, mit dem Beschäftigte Auskunft über den Verdienst von Kolleginnen und Kollegen mit vergleichbaren Aufgaben fordern können, verbessert werden, so Fahimi. Dieses gilt bisher nur bei Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte, die Regierung wolle das Gesetz verbessern. (dpa/jW)