Sechs Palästinenser in Dschenin getötet

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland sind am Dienstag mindestens sechs Palästinenser in einem Flüchtlingslager getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, alle Opfer hätten tödliche Schussverletzungen erlitten. Elf weitere Palästinenser seien zudem verletzt worden, zwei Personen schwebten zu der Zeit in Lebensgefahr. Ein israelischer Militärsprecher sagte, man prüfe die Berichte. Auch Rettungskräfte gerieten beim Versuch, Verletzten zu helfen, unter Beschuss, wie Filmaufnahmen eines Krankenwagens mit Einschusslöchern auf Instagram zeigen. (dpa/jW)