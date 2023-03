Verdi weitet Warnstreiks aus

Berlin. Für diesen Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in mehreren Regionen der Bundesrepublik aufgerufen. Mit den Ausständen will die Gewerkschaft den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erhöhen. Die überwiegend weiblichen Beschäftigten etwa in Bayern, Niedersachsen und Bremen sowie in Sachsen-Anhalt und in Sachsen sind zum Internationalen Frauentag zu Warnstreiks aufgerufen. Zahlreiche Kundgebungen sind unter anderem in Stuttgart, Mannheim, Hannover, Göttingen, Bremen, Dresden und Hamburg geplant. (dpa/jW)