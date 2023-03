Frankreich: Millionen gegen »Rentenreform«

Paris. Mehr als drei Millionen Franzosen haben am Dienstag gegen die geplante »Rentenreform« demonstriert. Allein in Marseille waren laut Gewerkschaftsangaben mindestens 245.000 Menschen auf den Straßen, auch in vielen kleinere Städten in der Provinz protestieren Zehntausende. In Grenoble beispielsweise – einer Stadt mit 158.000 Einwohnern – zählten die Gewerkschaften mehr als 50.000 Demonstranten. Der Gewerkschaftsführer der CFDT, Laurent Berger, sprach von einer »historischen« Mobilisierung, während sein Kollege von der CGT, Philippe Martinez, versicherte, dass es sich am Dienstag um die »stärkste Mobilisierung seit Beginn des Konflikts« gehandelt habe. »Das ist aber erst der Anfang«, sagte Martinez, »wir werden so lange weitermachen, bis Macron sein Vorhaben zurücknimmt«. Mit der »Rentenreform« will Staatspräsident Emmanuel Macron das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen. (jW)