Lohnunterschiede: Beispiel Sachsen

Dresden. Frauen in Sachsen arbeiten statistisch betrachtet mindestens den ganzen Januar ohne Bezahlung, erklärte die Sprecherin für Gleichstellung der Partei Die Linke in Sachsen, Susanne Scheidereiter, am Montag. Der Equal Pay Day (»Tag der gleichen Bezahlung«) weist auf den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen hin. Bundesweit liegt der Tag in diesem Jahr auf dem 7. März und orientiert sich an der unbereinigten Lohnlücke. Diese zeigt den Unterschied der Bruttostundenverdienste von Männern und Frauen und lag laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 in Sachsen bei acht Prozent. Der sächsische Equal Pay Day wäre demnach am 31. Januar 2023 erreicht gewesen, erklärte die Die Linke Sachsen am Montag. (jW)