Apleona fusioniert mit Gegenbauer-Gruppe

Frankfurt am Main. Der Immobiliendienstleister Apleona übernimmt die Gegenbauer-Gruppe. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurde eine entsprechende Übereinkunft zum Zusammenschluss unterzeichnet. Demnach werde Apleona mit der Fusion ein Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten in ganz Europa, davon 28.000 in der BRD, und einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Die Gegenbauer-Gruppe hatte zuletzt mit rund 18.000 Beschäftigten einen Umsatz von knapp 900 Millionen Euro erzielt. Mehrheitsgesellschafter bleibe der französische Finanzinvestor PAI Partners. (Reuters/jW)