Moskau: Mangel an Munition beklagt

Moskau. Der Chef des russischen privaten Militärunternehmens »Wagner«, Jewgeni Prigoschin, hat erklärt, eine für den 23. Februar angekündigte Munitionslieferung für seine Kämpfer in der Ukraine sei bis heute nicht erfolgt. Für diese Verzögerung gebe es zwei mögliche Erklärungen: »die übliche Bürokratie oder Verrat«, sagte Prigoschin in einer Videobotschaft, wie AFP am Montag meldete. Würde sich die »Wagner«-Gruppe »jetzt in Bachmut zurückziehen, werde die gesamte Front zusammenbrechen«, warnte er demnach. Die Front drohe sich dann »bis an die Grenzen Russlands, vielleicht sogar noch weiter« zu verschieben. (AFP/jW)