Ukraine: Neuer Chef bei Antikorruptionsbehörde

Kiew. In der Ukraine ist Semen Kriwonos, der bisherige Leiter des Amts für Städteplanung und Architektur, zum neuen Chef der nationalen Antikorruptionsbehörde ernannt worden. Das gab die ukrainische Regierung bei einer live übertragenen Kabinettssitzung am Montag bekannt. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Korruptionsaffären für Aufsehen gesorgt, die bis in die Führungsebene der Ministerien reichten. Unter anderem musste ein stellvertretender Verteidigungsminister nach einem von ihm bestrittenen Bericht zurücktreten, weil sein Ministerium überhöhte Preise für die Truppenverpflegung gezahlt hatte. (Reuters/jW)