Attentäter tötet neun Polizisten in Pakistan

Islamabad. Ein Selbstmordattentäter hat bei einem Anschlag auf einen Polizeilastwagen in Pakistan neun Beamte getötet. 16 weitere wurden nach Polizeiangaben bei dem Attentat in der südwestlichen Provinz Belutschistan am Montag verletzt. Bis jW-Redaktionsschluss übernahm niemand die Verantwortung für den Anschlag. Nach Angaben des Polizeichefs von Karatschi waren die Beamten auf dem Rückweg von einer Viehschau, wo sie für Sicherheit sorgen sollten. Belutschistan ist die größte und ärmste Provinz des Landes. Dort finden seit Jahren Verteilungskämpfe um Bodenschätze statt, auch die pakistanischen Taliban sind dort aktiv. (AFP/jW)