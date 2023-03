Argentinien: Exportstopp von Geflügelprodukten

Buenos Aires. Argentinien hat den Export von Geflügelfleisch und Eiern nach dem ersten Vogelgrippefall in einem Zuchtbetrieb für Hühner vorerst gestoppt. Wie der landwirtschaftliche Gesundheitsdienst (Senasa) am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, entspreche dies internationalen Standards und solle die weitere Ausbreitung der Vogelgrippe stoppen. Hersteller könnten ihre Produkte in Argentinien aber weiter vertreiben, da sich die Krankheit nicht durch den Verzehr von Fleisch und Eiern verbreite. (dpa/jW)