Bundesbank mit ausgeglichenem Ergebnis

Frankfurt am Main. Die Bundesbank hat im vergangenen Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Wie die deutsche Notenbank am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte, fällt eine Ausschüttung an den Bund deshalb erneut aus. Das Geldhaus habe für das Ergebnis im Umfang von annähernd einer Milliarde Euro auf die Risikovorsorge zurückgreifen müssen. Bundesbank-Chef Joachim Nagel erklärte die Ertragsentwicklung »jetzt und in den kommenden Jahren« zu einem »Ergebnis der außerordentlich expansiven Geldpolitik der vergangenen Jahre«. (Reuters/jW)