Solaranlagen in BRD überwiegend aus China

Wiesbaden. Solaranlagen werden in der BRD hauptsächlich aus China importiert. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, kamen 2022 rund 87 Prozent der eingeführten Photovoltaikanlagen aus der Volksrepublik. Demnach lag der Wert der Einfuhren bei gut 3,1 Milliarden Euro, insgesamt wurden 2022 Solaranlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro in die BRD importiert. Die BRD verzeichnet dabei einen Importüberschuss: 2022 wurden Photovoltaikanlagen im Wert von 1,4 Milliarden Euro exportiert. Der Anteil der Photovoltaik an der Stromgewinnung stieg hierzulande bis November um drei Prozentpunkte auf zwölf Prozent. (Reuters/dpa/jW)