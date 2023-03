Lage in Nordwestsyrien weiterhin katastrophal

Damaskus. Die Zustände im Nordwesten Syriens sind einen Monat nach den Erdbeben in der Region laut der Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« (MSF) weiterhin dramatisch. »Wir sind immer noch in der Phase, den Bedürfnissen hinterherzulaufen«, sagte Jassir Kamalidin, der die Syrien-Mission von MSF leitet. Die derzeitige Hilfe für die Betroffenen sei »komplett unverhältnismäßig zu den Erfordernissen vor Ort«, sagte Kamalidin der dpa. Der Nordwesten Syriens ist vom Rest des Landes nahezu komplett abgeschnitten. Internationale Hilfe gelangt vorübergehend über drei Grenzübergänge in die dschihadistisch kontrollierten Gebiete. (dpa/jW)