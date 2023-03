Athen: Tausende auf der Straße nach Bahnunfall

Athen. Etwa 10.000 Studenten, Bahnangestellte und Mitglieder von linken Parteien nahestehenden Gruppierungen haben am Sonntag in Athen bessere Sicherheitsstandards im Bahnverkehr gefordert. Sie gedachten auch der Toten des bisher schwersten Zugunfalls in der Geschichte Griechenlands vergangene Woche, bei dem 57 Menschen starben. »Ihre Politik kostet Leben«, stand etwa auf Plakaten. »Dieses Verbrechen wird nicht vergessen«, riefen sie, als schwarze Luftballons aufstiegen. Am Rande kam es zu Ausschreitungen, die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. (Reuters/jW)